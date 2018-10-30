2018-10-30T14:05:43+03:00
Общество

В Брянскую область привезли больше 183 тысяч ампул вакцин от гриппа

Но до поликлиник препарат пока не дошел
Марина АНТОНОВА
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За прошедшую неделю 5488 человек обратились к врачу с симптомами ОРВИ.За прошедшую неделю 5488 человек обратились к врачу с симптомами ОРВИ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянскую область привезли 183 400 ампул вакцин от гриппа. Это последняя партия препарата в этом году. Она поступила в регион в понедельник, 29 октября. Но до поликлиник вакцина пока не дошла. Прививку там можно будет сделать не раньше 1 ноября, рассказали "КП" в городской поликлинике №4.

7 ноября в регион придет партия детских вакцин, сообщают в пресс-службе Управления Роспотребонадзора по Брянской области. Всего поступит 88 тысяч детских ампул.

На данный момент привили 212 тысяч 866 человек из групп риска или 17,5 процентов от населения региона. Напомним, на нехватку вакцин для взрослых жаловались жители Брянска.

Кстати, за прошедшую неделю 5488 человек обратились к врачу с симптомами ОРВИ. Эпидемический порог заболеваемости по области превышен только у взрослых на 9,5 процента. У детей разных возрастных групп заболеваемость ниже эпидпорога.

В Брянске за медицинской помощью обратились 2918 человек. У всех диагностировали ОРВИ. Эпидемический порог в городе не превысили ни в одной возрастной группе.

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