В следующем году в Брянске начнут строить Дворец единоборств
Председатель правительства России Дмитрий Медведев принял решение о выделении двух миллиардов рублей на строительство Дворца единоборств в Брянске. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" рассказали в правительстве Брянской области. Деньги будут переводить в три этапа -сначала по 600 миллионов рублей и наконец - 800 миллионов рублей.
Во Дворце будут готовить самбистов и дзюдоистов, проводить всероссийские и международные соревнования. Планируется, что объект появится на старом аэропорту.
Проект комплекса. Фото: пресс-служба правительства Брянской области
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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