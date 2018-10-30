2018-10-30T15:02:05+03:00
Общество

В следующем году в Брянске начнут строить Дворец единоборств

Решение о выделении средств принял премьер-министр
Мария Дедкова
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Во Дворце будут готовить самбистов и дзюдоистов, проводить всероссийские и международные соревнования.Во Дворце будут готовить самбистов и дзюдоистов, проводить всероссийские и международные соревнования.Фото: Марина АНТОНОВА
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев принял решение о выделении двух миллиардов рублей на строительство Дворца единоборств в Брянске. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" рассказали в правительстве Брянской области. Деньги будут переводить в три этапа -сначала по 600 миллионов рублей и наконец - 800 миллионов рублей.

Во Дворце будут готовить самбистов и дзюдоистов, проводить всероссийские и международные соревнования. Планируется, что объект появится на старом аэропорту.

Проект комплекса. Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Проект комплекса. Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Фото: пресс-служба правительства Брянской области

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