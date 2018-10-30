2018-10-30T11:56:29+03:00
Происшествия

Жительнице Клинцов грозит до десяти лет колонии за нападение на собственную мать

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд
Марина АНТОНОВА
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Дочь будут судить по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия".Дочь будут судить по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия".Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительнице брянского города Клинцы грозит до десяти лет колонии и миллионный штраф за разбойное нападение на собственную мать. Уголовное дело в отношении женщины передали для рассмотрения в Клинцовский городской суд.

- По версии следствия, 15 сентября дочь была в квартире 76-летней матери, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она завалила пенсионерку на пол, на лицо пожилой женщины накинула подушку и держала ее, требуя дать деньги. Затем дочь наступила ногой на шею потерпевшей и прижала к полу. Мать испугалась и отдала нападавшей 1100 рублей.

Женщину обвиняют по статье "Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия".

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