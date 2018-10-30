Музей Брянского машиностроительного завода приглашает на «Ночь искусств»

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-30T11:45:43+03:00

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Путешествие по пришедшимся на 2018 год юбилейным датам заводской летописи помогут совершить уникальные фотоснимки из архивов музея БМЗ. «Оживить» яркие страницы истории предприятия поможет творческая программа, подготовленная активистами молодежного совета. Конкурсы и викторины дадут возможность проверить кругозор и эрудицию, а также получить «исторический» приз.

Стать участниками «Ночи искусств» в музее БМЗ могут все желающие. Группа для пропуска на территорию завода начнет формироваться в 17 часов 15 минут у проходных № 1 (по адресу ул. Ульянова, 26). При себе необходимо иметь паспорт. Дети допускаются в сопровождении взрослых, достигшие 14 лет – по паспорту.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 68-78-18; 36-04-24; 8-953-292-09-12.