2018-10-30T11:20:04+03:00
Происшествия

Жителя Мглина осудили за незаконное хранение обреза винтовки

Мужчина избежал уголовной ответственности за изготовление оружия
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Приговор суда пока не вступил в законную силу.Приговор суда пока не вступил в законную силу.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Жителя брянского города Мглин осудили за незаконное хранение обреза винтовки. Мужчина получил полтора года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в 2008 году брянец изготовил из нарезной винтовки обрез, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он незаконно хранил его у себя дома, пока оружие не изъяли полицейские в июле этого года. Экспертиза установила, что обрез пригоден для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра.

Уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия мужчине удалось избежать из-за того, что истекли сроки давности преступления.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В следующем году в Брянске начнется строительство Дворца единоборств
Жительнице Клинцов грозит до десяти лет колонии за нападение на собственную мать
Музей Брянского машиностроительного завода приглашает на «Ночь искусств»
Жительница Брянска украла 60 тысяч рублей с банковской карты у пенсионерки
В Унече инвалиду построили пандус в многоквартирном доме
Вступил в силу приговор брянскому водителю, который погубил двух 23-летних сестер
В Брянске автомобилистка насмерть сбила пешехода-нарушителя
В ноябре пять жителей Брянской области отметят столетний юбилей
В красногорской деревне ночью горел дом: есть пострадавший
В Брянске водителя легковушки оштрафовали по камере видеорегистратора
Брянская область заняла 22-е место в рейтинге по уровню безработицы
На ремонт коллекторов в Брянске потратят почти 450 миллионов рублей
Из-за ремонта канализации на Спартаковской в Брянске укоротили два автобусных маршрута
В Брянске начали устанавливать электронные табло на остановках
В Брянской области построят 18 новых очистных сооружений
В Брянске отремонтировали двор на 1-ом проезде Станке Димитрова
Из клинцовского детского сада «Белочка» эвакуировали 297 детей
32-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП на трассе под Брянском
Дома на трех улицах в Брянске останутся без воды 31 октября
Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина