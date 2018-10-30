Жителя Мглина осудили за незаконное хранение обреза винтовки
Жителя брянского города Мглин осудили за незаконное хранение обреза винтовки. Мужчина получил полтора года ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что в 2008 году брянец изготовил из нарезной винтовки обрез, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он незаконно хранил его у себя дома, пока оружие не изъяли полицейские в июле этого года. Экспертиза установила, что обрез пригоден для стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра.
Уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия мужчине удалось избежать из-за того, что истекли сроки давности преступления.
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