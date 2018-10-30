2018-10-30T11:05:13+03:00
Происшествия

Жительница Брянска украла 60 тысяч рублей с банковской карты у пенсионерки

24-летней злоумышленнице грозит до шести лет колонии
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
72-летняя потерпевшая обратилась в полицию.72-летняя потерпевшая обратилась в полицию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жительницу Брянска подозревают в краже телефона и 60 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки. 72-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

- Стражи порядка выяснили, что кража произошла, когда пожилая женщина навещала родственницу, в гостях у которой была 24-летняя подруга, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Злоумышленница воспользовалась моментом и вытащила из сумки пенсионерки карту и мобильный телефон.

С помощью мобильного приложения девушка перевела крупную сумму на свой счет. Большую часть похищенных денег она потратила, чтобы оплатить свои долги.

За кражу злоумышленнице грозит до шести лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В следующем году в Брянске начнется строительство Дворца единоборств
Жительнице Клинцов грозит до десяти лет колонии за нападение на собственную мать
Музей Брянского машиностроительного завода приглашает на «Ночь искусств»
Жителя Мглина осудили за незаконное хранение обреза винтовки
В Унече инвалиду построили пандус в многоквартирном доме
Вступил в силу приговор брянскому водителю, который погубил двух 23-летних сестер
В Брянске автомобилистка насмерть сбила пешехода-нарушителя
В ноябре пять жителей Брянской области отметят столетний юбилей
В красногорской деревне ночью горел дом: есть пострадавший
В Брянске водителя легковушки оштрафовали по камере видеорегистратора
Брянская область заняла 22-е место в рейтинге по уровню безработицы
На ремонт коллекторов в Брянске потратят почти 450 миллионов рублей
Из-за ремонта канализации на Спартаковской в Брянске укоротили два автобусных маршрута
В Брянске начали устанавливать электронные табло на остановках
В Брянской области построят 18 новых очистных сооружений
В Брянске отремонтировали двор на 1-ом проезде Станке Димитрова
Из клинцовского детского сада «Белочка» эвакуировали 297 детей
32-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП на трассе под Брянском
Дома на трех улицах в Брянске останутся без воды 31 октября
Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина