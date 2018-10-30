Жительница Брянска украла 60 тысяч рублей с банковской карты у пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:04 2018-10-30T11:05:13+03:00

24-летней злоумышленнице грозит до шести лет колонии

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Жительницу Брянска подозревают в краже телефона и 60 тысяч рублей с банковской карты пенсионерки. 72-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

- Стражи порядка выяснили, что кража произошла, когда пожилая женщина навещала родственницу, в гостях у которой была 24-летняя подруга, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Злоумышленница воспользовалась моментом и вытащила из сумки пенсионерки карту и мобильный телефон.

С помощью мобильного приложения девушка перевела крупную сумму на свой счет. Большую часть похищенных денег она потратила, чтобы оплатить свои долги.

За кражу злоумышленнице грозит до шести лет колонии.

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