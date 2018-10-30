2018-10-30T10:27:17+03:00
Общество

В Унече инвалиду построили пандус в многоквартирном доме

Местной жительнице пришлось обратиться в прокуратуру
Марина АНТОНОВА
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Работы выполнила районная администрация.Работы выполнила районная администрация.Фото: Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Унеча женщине-инвалиду построили пандус в многоквартирном доме. Работы выполнила районная администрация. Но для этого пришлось обратиться в прокуратуру.

- Женщина может передвигаться только на инвалидной коляске, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Но управляющая компания пандус устанавливать отказалась, сославшись на то, что это невозможно. Это нарушает Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Поэтому прокурор внес представление главе администрации Унечского района.

Но это не помогло. Пришлось подать исковое заявление в суд. Только после этого чиновники оборудовали пандусом лестничный марш до площадки первого этажа. Женщина на инвалидной коляске теперь без проблем может проехать до своей квартиры и общего имущества в доме.

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