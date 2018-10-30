Вступил в силу приговор брянскому водителю, который погубил двух 23-летних сестер

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-30T10:07:02+03:00

50-летний житель Брасовского района проведет в колонии-поселении пять лет и восемь месяцев. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Вступил в законную силу приговор брянскому водителю, который погубил двух 23-летних сестер. 50-летний житель Брасовского района проведет в колонии-поселении пять лет и восемь месяцев. На два года мужчину лишили права управлять машиной.

Осужденный пытался обжаловать приговор, так как посчитал его слишком суровым. Но суд апелляцию не удовлетворил, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Автоавария случилась 28 октября прошлого года на дороге «Столбово - Городище 2» в Брасовском районе. Как установили в суде, пьяный мужчина был за рулем «Фольксвагена Пассат». Он столкнулся с машиной «Лада Гранта». Две пассажирки, двоюродные сестры, погибли. 22-летний водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы.

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