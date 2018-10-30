2018-10-30T09:41:15+03:00
Происшествия

В Брянске автомобилистка насмерть сбила пешехода-нарушителя

46-летний мужчина переходил проспект Московский в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
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Пострадавший умер в больнице.Пострадавший умер в больнице.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Фокинском районе Брянска женщина за рулем «Шевроле Нива» насмерть сбила 46-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале десятого вечера в понедельник, 29 октября, возле дома №64 на проспекте Московском.

Автомобилистка ехала со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Менжинского в среднем ряду. Женщина сбила пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавший умер в больнице от полученных травм, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Женщина за рулем машины была трезвой. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Кстати, в тот же день под колеса автомобилей попали еще четыре человека. Двоих из низ госпитализировали, еще двоих отпустили домой с назначением лечения.

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