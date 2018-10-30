СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-30T09:09:22+03:00

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В ноябре пять жителей Брянской области отметят столетний юбилей. Именинники живут в Дятьковском, Стародубском, Карачевском, Трубчевском районах и в Брянске, сообщают в пресс-службе регионального отделения ПФР.

141 житель Брянщины будет праздновать 90-летие. 18 человек отметят 95 лет со дня рождения. Большинство юбиляров – женщины, мужчин из них только четверть. В День народного единства пять жительниц области отпразднуют 90-летие. Самые распространенные имена юбиляров Анна и Мария у женщин, Михаил и Дмитрий - у мужчин.

164 брянских долгожителя получат персональное поздравление от президента России Владимира Путина.

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