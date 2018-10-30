В красногорской деревне ночью горел дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-30T08:57:42+03:00

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В Красногорском районе ночью горел жилой дом. Сообщение о пожаре в деревне Палужская Рудня поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 1.10 во вторник, 30 октября. На место выехали две автоцистерны.

Оказалось, что очаг возгорания находится в одной из комнат дома. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. Через 20 минут, в 1.42, с пламенем удалось справиться.

Во время пожара пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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