В Брянске водителя легковушки оштрафовали по камере видеорегистратора
Автомобилисту придется заплатить 500 рублей
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В Брянске водителя легкового автомобиля «Форд» оштрафовали по камере видеорегистратора. Запись опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в социальной сети. Судя по ней, автомобилист нарушил Правила дорожного движения еще 11 сентября. В районе дома №86 на улице Калинина он проехал прямо по полосе, с которой можно только поворачивать налево.
Водитель обязан заплатить 500 рублей штрафа.
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