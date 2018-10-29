2018-10-29T18:49:18+03:00
Общество

В Брянске водителя легковушки оштрафовали по камере видеорегистратора

Автомобилисту придется заплатить 500 рублей
Марина АНТОНОВА
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В Брянске водителя легкового автомобиля «Форд» оштрафовали по камере видеорегистратора. Запись опубликовали в группе городской Госавтоинспекции в социальной сети. Судя по ней, автомобилист нарушил Правила дорожного движения еще 11 сентября. В районе дома №86 на улице Калинина он проехал прямо по полосе, с которой можно только поворачивать налево.

Водитель обязан заплатить 500 рублей штрафа.

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