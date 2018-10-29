Брянская область заняла 22-е место в рейтинге по уровню безработицы

СЕГОДНЯ 18:37 2018-10-29T18:52:54+03:00

За год этот показатель уменьшился на 0,4 процента

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Брянская область с показателем четыре процента заняла 22-е место в рейтинге регионов России по уровню безработицы. За год этот показатель уменьшился на 0,4 процента. Список составили эксперты агентства РИА Рейтинг на основании данных Росстата.

На одну открытую на бирже труда вакансию в Брянской области приходится 2,4 человека. У наших соседей по списку – в Калужской и Новгородской областях - безработица также составила 4 процента. Но в Калужской области на одну вакансию приходится 1,8 человек, поэтому она стоит выше в рейтинге – на 21-м месте. А в Новгородской – 2,6 человека. Значит, регион стоит ниже на одно место в списке и занимает 23-ю строчку.

Самый низкий уровень безработицы в Москве – 1,2 процента. Больше всего безработных оказалось в Ингушетии – 26,5 процента безработных к общему числу рабочей силы.

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