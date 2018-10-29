На ремонт коллекторов в Брянске потратят почти 450 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2018-10-29T18:09:23+03:00

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В этом году на ремонт канализационных коллекторов в Брянске потратят почти 450 миллионов рублей. 406 миллионов из них выделили из областного бюджета. Еще 40 – добавили из городской казны. Работы уже завершились на улице Флотской. Коллектор здесь собирает стоки почти со всего Бежицкого района. Здесь заменили около 800 метров труб диаметром 1,5 метра, проложенных в 1975 году.

Работы сейчас идут на пяти объектах, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Больше километра новых труб проложили в 5-м микрорайоне. На 60 процентов работы выполнили в печально известном коллекторе, в котором в 2012 году утонул полуторагодовалый малыш. Здесь заменят 4095 метров труб из 4869 метров. Они проходят у памятника летчикам, по территории кладбища, складов, предприятий, дачных участков и до улиц Спартаковской и Урицкого. Кстати, из-за ремонта на этом участке до 30 ноября перекрыта дорога на улицах Спартаковской и Карачижской.

Коллекторы ремонтируют на улице Почтовой в Бежице, на проспекте Московском в Фокинском районе. Заключили контракт на строительство камеры переключения по улице Объездной.

4,7 километра труб заменят в районе улицы Дружбы в Бежицком районе.

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