Из-за ремонта канализации на Спартаковской в Брянске укоротили два автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-29T17:37:48+03:00

Автобусы №1 и №22 будут ходить до остановки «Улица Ромашина»

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Из-за ремонта канализационного коллектора на улице Спартаковской в Советском районе Брянска укоротили два автобусных маршрута. Автобусы №1 и №22, которые ходили до Набережной, будут доезжать только до остановки «Улица Ромашина», сообщают в группе "Брянский автобус" в соцсетях.

Напомним, ограничение движения будет действовать до 24 ноября. Закрытыми для автомобилистов оказались улицы Спартаковская и Карачижская. Общественный транспорт не может объехать ремонт по второстепенным дорогам.

Расписание движения автобусов:

Автобус №1 (рабочие дни):

Отправление от остановки «Улица Горбатова»: 6-14, 6-41, 7-06, 7-34, 8-01, 8-28, 8-54, 9-16, 9-38, 10-00, 10-22, 11-06, 11-50, 12-56, 13-40, 14-24, 14-46, 15-08, 15-30, 15-52, 16-14, 16-36, 16-58, 17-20, 17-42, 18-04, 18-26.

Отправление от остановки «Улица Ромашина»: 7-00, 7-28, 7-51, 8-24, 8-30, 8-57, 9-32, 9-45, 10-07, 10-29, 10-51, 11-35, 12-19, 13-25, 14-09, 14-53, 15-15, 15-37, 15-59, 16-21, 16-43, 17-05, 17-27, 17-49, 18-11, 18-33, 18-55.

Автобус №1 (выходные дни):

Отправление от остановки «Улица Горбатова»: 6-40, 7-20, 7-40, 8-20, 8-40, 9-20, 9-40, 10-20, 10-40, 12-20, 12-40, 13-20, 13-40, 14-20, 14-40, 15-20, 15-40, 16-20, 17-20.

Отправление от остановки «Улица Ромашина»: 7-09, 7-49, 8-09, 8-49, 9-09, 9-49, 10-09, 10-49, 11-09, 12-49, 13-09, 13-49, 14-09, 14-49, 15-09, 15-49, 16-09, 16-49, 17-49.

Маршрут №22 (рабочие и выходные дни):

Отправление от остановки «10-й микрорайон»: 7-35, 9-20, 11-02, 15-23, 17-00, 18-45.

Отправление от остановки «Улица Ромашина»: 8-33, 10-01, 11-43, 16-14, 17-52, 19-26.

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