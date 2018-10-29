В Брянской области построят 18 новых очистных сооружений

СЕГОДНЯ 16:38 2018-10-29T17:39:05+03:00

В следующем году работы начнутся в Навлинском, Трубчевском, Почепском, Навлинском районах. Фото: Елена РАКОВА

На это потратят 1,7 миллиарда рублей

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В Брянской области приняли региональную программу, которая предполагает строительство новых очистных сооружений. На это выделят больше 1,7 миллиарда рублей, сообщает ГТРК "Брянск".

Сейчас проблема состояния очистных остается одной из самых острых. По данным природоохранной прокуратуры, всем требованиям отвечат только станции в Сураже, Клинцах и Новозыбкове. В Рогнедино, Мглине, Навле и Клетне очистных нет вовсе.

За шесть лет, на которые рассчитана программа, новые системы появятся в Сураже, Брасове, Севске, Дубровке и других населенных пунктах.

В следующем году работы начнутся в Навлинском, Трубчевском, Почепском, Навлинском районах.

Остальные муниципалитеты пока разрабатывают проекты.

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