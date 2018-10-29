2018-10-29T15:54:01+03:00
Общество

В Брянске отремонтировали двор на 1-ом проезде Станке Димитрова

На благоустройство потратили больше двух миллионов рублей
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске закончили ремонт очередного двора. На этот раз благоустройство завершилось на территории дома №14 на 1-ом проезде Станке Димитрова.

- Здесь установили светильники, появились скамейки и урны, - поясняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - По просьбе жителей расширили проезжую часть и отремонтировали тротуары.Кроме этого, на детской площадке появилось газонное ограждение. Благоустройство обошлось в 2,2 миллиона рублей.

На торжественном открытии двора благодарственные письма вручили руководителю управляющей компании и представителю компании-подрядчика. После официальной церемонии маленьким жителям устроили праздник.

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