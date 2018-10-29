Из клинцовского детского сада «Белочка» эвакуировали 297 детей

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-29T15:49:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Из детского сада №15 «Белочка» в Клинцах эвакуировали 297 детей и 57 работников и обслуживающего персонала. В дошкольном учреждении прошла тренировка действий во время пожара. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы проверили, как содержат эвакуационные выходы, исправна ли система пожарной сигнализации и оповещения, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. А также хватает ли в здании пожарных кранов и огнетушителей и знают ли работники, что они обязаны делать во время чрезвычайной ситуации.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Сотрудникам и воспитанникам рассказали, как уберечься от пожара и что нужно делать, если беда все же пришла.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».