32-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП на трассе под Брянском

СЕГОДНЯ 15:33 2018-10-29T15:42:29+03:00

В автоаварии пострадала еще одна женщина

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32-летнего автомобилиста будут судить за ДТП на объездной дороге под Брянском, где погиб 51-летний мужчина и пострадала 48-летняя женщина.

Трагедия произошла ранним утром 5 августа на 37-м километре дороги «Обход Брянска», рассказывают в пресс-службе областного УМВД .

32-летний водитель «Хендай Элантра» выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело направили на рассмотрение в Брянский районный суд.

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