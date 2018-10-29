32-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП на трассе под Брянском
В автоаварии пострадала еще одна женщина
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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32-летнего автомобилиста будут судить за ДТП на объездной дороге под Брянском, где погиб 51-летний мужчина и пострадала 48-летняя женщина.
Трагедия произошла ранним утром 5 августа на 37-м километре дороги «Обход Брянска», рассказывают в пресс-службе областного УМВД .
32-летний водитель «Хендай Элантра» выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».
Предполагаемому виновнику ДТП грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело направили на рассмотрение в Брянский районный суд.
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