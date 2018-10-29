2018-10-29T15:42:29+03:00
Общество

32-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП на трассе под Брянском

В автоаварии пострадала еще одна женщина
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской областиФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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32-летнего автомобилиста будут судить за ДТП на объездной дороге под Брянском, где погиб 51-летний мужчина и пострадала 48-летняя женщина.

Трагедия произошла ранним утром 5 августа на 37-м километре дороги «Обход Брянска», рассказывают в пресс-службе областного УМВД .

32-летний водитель «Хендай Элантра» выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до пяти лет колонии. Уголовное дело направили на рассмотрение в Брянский районный суд.

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