2018-10-29T15:04:13+03:00
Общество

Дома на трех улицах в Брянске останутся без воды 31 октября

здесь пройдет плановый ремонт труб
Мария Дедкова
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Фото: ГУСЕВА ЕвгенияФото: ГУСЕВА Евгения
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В домах в Фокинском районе Брянске 31 октября не будет воды. Ограничение водоснабжения связано с плановым ремонтом труб, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. С 9.30 до 17.00 без воды будут дома: № 18а и 24а на проспекте Московском, №10, 14, 16 и 18 на улице Полесской и №63 на улице Киевской.

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