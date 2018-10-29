Дома на трех улицах в Брянске останутся без воды 31 октября
здесь пройдет плановый ремонт труб
Фото: ГУСЕВА Евгения
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В домах в Фокинском районе Брянске 31 октября не будет воды. Ограничение водоснабжения связано с плановым ремонтом труб, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. С 9.30 до 17.00 без воды будут дома: № 18а и 24а на проспекте Московском, №10, 14, 16 и 18 на улице Полесской и №63 на улице Киевской.
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