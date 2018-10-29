СЕГОДНЯ 14:50 2018-10-29T14:50:17+03:00

О задымлении в квартире сообщили утром 29 октября

Изменить размер текста: A A

Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина. ЧП случилось утром в понедельник, 29 октября. Сообщение о задымлении в квартире на улице Кирова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8.20.

На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Звено газодымозащитной службы обнаружило очаг возгорания в задымленном помещении. Он занимал площадь два квадратных метра.

Через шесть минут, в 8.28, с пламенем справились. Эксперты выясняют, почему загорелась квартира.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».