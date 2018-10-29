Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина
О задымлении в квартире сообщили утром 29 октября
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина. ЧП случилось утром в понедельник, 29 октября. Сообщение о задымлении в квартире на улице Кирова поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8.20.
На место выехали две автоцистерны, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Звено газодымозащитной службы обнаружило очаг возгорания в задымленном помещении. Он занимал площадь два квадратных метра.
Через шесть минут, в 8.28, с пламенем справились. Эксперты выясняют, почему загорелась квартира.
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