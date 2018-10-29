Брянцы пожаловались на нехватку вакцин от гриппа

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-29T14:37:25+03:00

На выработку иммунитета от гриппа уходит около двух недель. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Жители Брянска пожаловались на то, что в городе не хватает вакцин от гриппа. В городскую поликлинику №4 их обещали привезти еще 25 октября. Но новая партия так и не поступила к понедельнику, 29 октября.

- Теперь в поликлинике пообещали, что вакцину привезут к 1 ноября, - рассказала «КП» жительница Брянска Ирина. – Изначально я планировала привиться в субботу. Поликлиника работала, но вакцин не было. Причем, сделать прививку детям в тот же день удалось без проблем – в поликлинике №2. Боюсь, пока вакцину привезут, прививаться будет уже поздно.

В этом году региональное управление Роспотребнадзора планирует привить около 40 процентов населения Брянской области. Хотя, чтобы грипп не распространялся, рекомендуется вакцинировать 45 процентов жителей.

- Первоначальная партия вакцины состояла из 480 тысяч ампул, - говорит «КП» заместитель начальника эпидемиологического отдела Роспотребнадзора Татьяна Усова. – Мы отправили запрос в областное правительство, чтобы нам дали деньги на еще одну партию. Чтобы привить уже 45% населения. Решение о выделении средств пока не принято. Когда этот вопрос согласуют, прививочная кампания уже может закончиться. И тогда делать вакцинацию бессмысленно – иммунитет не успеет выработаться…

Кстати, на выработку иммунитета от гриппа уходит около двух недель. Получается, если вакцину все же привезут к 1 ноября, брянцы еще успеют защититься от болезни.

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