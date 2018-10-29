Жителя Жирятинского района подозревают в поджоге собственного дома

СЕГОДНЯ 14:36 2018-10-29T14:37:51+03:00

Теперь 35-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

По версии следствия, 35-летний мужчина поругался с матерью и решил отомстить

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На жителя Жирятинского района завели уголовное дело за поджог собственного дома.

На днях пожилая жительница деревни Комягино, возвращаясь из гостей, увидела, что ее дом горит. Пожарные потушили пламя, но огонь успел уничтожить крышу, внутреннюю отделку и мебель.

Результаты экспертизы показали, что причиной пожара стал поджог.

Предполагаемым преступником оказался 35-летний сын потерпевшей.

- Злоумышленник признался, что в последнее время часто ссорился с матерью – женщина не одобряла его образ жизни, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он угрожал поджечь дом, если мать не оставит его в покое.

Теперь 35-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

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