2018-10-29T14:37:51+03:00
Общество

Жителя Жирятинского района подозревают в поджоге собственного дома

По версии следствия, 35-летний мужчина поругался с матерью и решил отомстить
Мария Дедкова
Поделиться:
Теперь 35-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.Теперь 35-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

На жителя Жирятинского района завели уголовное дело за поджог собственного дома.

На днях пожилая жительница деревни Комягино, возвращаясь из гостей, увидела, что ее дом горит. Пожарные потушили пламя, но огонь успел уничтожить крышу, внутреннюю отделку и мебель.

Результаты экспертизы показали, что причиной пожара стал поджог.

Предполагаемым преступником оказался 35-летний сын потерпевшей.

- Злоумышленник признался, что в последнее время часто ссорился с матерью – женщина не одобряла его образ жизни, - рассказывают подробности случившегося в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он угрожал поджечь дом, если мать не оставит его в покое.

Теперь 35-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина
Брянцы пожаловались на нехватку вакцин от гриппа
Продолжается регистрация на VII Славянский международный экономический форум
Житель Жуковки получил 5,5 лет колонии за интим с воспитанницами интерната
Жителей Клинцов пригласили на прием к зампрокурора области
В Климовском районе водитель легковушки сбил пенсионера-велосипедиста
Делегаты конференции Брянского городского отделения ЛДПР избрали координатора
Восемь брянцев пойдут под суд за открытие подпольного интернет-казино
Клинцовских чиновников обязали привести в порядок дороги на трех улицах
Сирота из Стародуба через суд добилась благоустроенной квартиры
На улице Ульянова в Брянске под колесами маршрутки погиб велосипедист
От чиновников потребовали убрать незаконную свалку в Севском районе
В Злынке за нарушение границы осудили трех азербайджанцев
На строительство детского сада на улице Романа Брянского потратят почти 129 миллионов рублей
Ночью в Карачкеве сгорела машина
В Брянске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной
На брянской трассе БМВ съехал в кювет и загорелся
В Брянском районе автомобилист сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Водитель легковушки сбил пешехода на "зебре" в Брянске
Брянские школьники устроили на улицах города флешмоб "завестись"