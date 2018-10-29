Продолжается регистрация на VII Славянский международный экономический форум

СЕГОДНЯ 14:23 2018-10-29T14:23:32+03:00

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На данный момент зарегистрировалось уже более 1000 участников.

Среди них делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи Республики Беларусь, Республики Сербии, Белгородской, Рязанской, Курской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Регистрация закрывается 30 октября 2018 года. Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com.

VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал «Дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.