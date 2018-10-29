2018-10-29T14:23:32+03:00
Экономика

Продолжается регистрация на VII Славянский международный экономический форум

Поделиться:
Изменить размер текста:

На данный момент зарегистрировалось уже более 1000 участников.

Среди них делегации и представители профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи Республики Беларусь, Республики Сербии, Белгородской, Рязанской, Курской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Регистрация закрывается 30 октября 2018 года. Регистрация участников проводится на сайте http://slavyanskyforum.com.

VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Концертный зал «Дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

Еще больше материалов по теме: «Брянщина: экономика»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во время пожара в брянском городе Злынка погиб 43-летний мужчина
Брянцы пожаловались на нехватку вакцин от гриппа
Жителя Жирятинского района подозревают в поджоге собственного дома
Житель Жуковки получил 5,5 лет колонии за интим с воспитанницами интерната
Жителей Клинцов пригласили на прием к зампрокурора области
В Климовском районе водитель легковушки сбил пенсионера-велосипедиста
Делегаты конференции Брянского городского отделения ЛДПР избрали координатора
Восемь брянцев пойдут под суд за открытие подпольного интернет-казино
Клинцовских чиновников обязали привести в порядок дороги на трех улицах
Сирота из Стародуба через суд добилась благоустроенной квартиры
На улице Ульянова в Брянске под колесами маршрутки погиб велосипедист
От чиновников потребовали убрать незаконную свалку в Севском районе
В Злынке за нарушение границы осудили трех азербайджанцев
На строительство детского сада на улице Романа Брянского потратят почти 129 миллионов рублей
Ночью в Карачкеве сгорела машина
В Брянске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной
На брянской трассе БМВ съехал в кювет и загорелся
В Брянском районе автомобилист сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Водитель легковушки сбил пешехода на "зебре" в Брянске
Брянские школьники устроили на улицах города флешмоб "завестись"