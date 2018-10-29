Житель Жуковки получил 5,5 лет колонии за интим с воспитанницами интерната

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-29T13:47:15+03:00

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45-летнего жителя Жуковки осудили за интим с несовершеннолетними воспитанницами школы-интерната имени Героя России Анатолия Титова. Мужчина проведет в колонии строгого режима пять с половиной лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что брянец знал о 15-летнем возрасте девушки, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – С января по ноябрь прошлого года он вступал с ней в половые отношения. Кроме того, мужчину уличили в разврате в отношении двух 15-летних воспитаниц.

Напомним, скандал вокруг брянской школы-интерната разгорелся в марте, когда стало известно об интимной связи жителя Жуковки с одной из воспитанниц. Выяснилось, что мужчина встречался с несколькими девочками в салоне машины и у себя дома. Брянец покупал им подарки и давал небольшие суммы денег.

После скандала в детские дома Брянской области нагрянула с проверкой Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Жуковский интернат стал лидером по количеству нарушений. За интимные отношения с учеником тогда уволили одного преподавателя.

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