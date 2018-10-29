Жителей Клинцов пригласили на прием к зампрокурора области

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-29T12:09:27+03:00

Обратиться к правоохранителю со своей проблемой можно будет с 11.00 до 13.00. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Клинцах с местными жителями встретится заместитель прокурора области Руслан Коберник. Здесь 1 ноября он проведет личный прием граждан.

Обратиться к правоохранителю со своей проблемой можно будет с 11.00 до 13.00 в здании местной прокуратуры.

На встречу необходимо записаться заранее. Обратившимся на прием нужно подготовить заявление со своими претензиями и взять с собой паспорт, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

ВАЖНО

Запись по телефону: 8 (48336) 4-13-52

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