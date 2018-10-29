Жителей Клинцов пригласили на прием к зампрокурора области
Руслан Коберник выслушает жалобы горожан 1 ноября
Обратиться к правоохранителю со своей проблемой можно будет с 11.00 до 13.00.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Клинцах с местными жителями встретится заместитель прокурора области Руслан Коберник. Здесь 1 ноября он проведет личный прием граждан.
Обратиться к правоохранителю со своей проблемой можно будет с 11.00 до 13.00 в здании местной прокуратуры.
На встречу необходимо записаться заранее. Обратившимся на прием нужно подготовить заявление со своими претензиями и взять с собой паспорт, говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
ВАЖНО
Запись по телефону: 8 (48336) 4-13-52
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