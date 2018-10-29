2018-10-29T11:43:07+03:00
Происшествия

В Климовском районе водитель легковушки сбил пенсионера-велосипедиста

Пострадавшего мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой
Елена РАКОВА
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Медики, прибывшие на место автоаварии, диагностировали у пенсионера открытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и госпитализировали.Медики, прибывшие на место автоаварии, диагностировали у пенсионера открытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Климовском районе водитель "Нисан примера" легковушки сбил пенсионера-велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов дня в воскресенье, 28 октября, на 17 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-Климово».

- По предварительной версии, 31-летний автомобилист ехал со стороны поселка Мамай в сторону Климово, когда сбил 71-летнего велосипедиста, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Пожилой мужчина пытался переехать на другую сторону дороги.

Медики, прибывшие на место автоаварии, диагностировали у пенсионера открытую черепно-мозговую травму, перелом затылочной кости и госпитализировали.

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