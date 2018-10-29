2018-10-29T11:30:07+03:00
Политика

Делегаты конференции Брянского городского отделения ЛДПР избрали координатора

27 октября в конференц-зале областного отделения партии состоялась внеочередная конференция Брянского городского отделения ЛДПР
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Сергей Антошин выступил перед делегатами и гостями конференции с приветственным словомСергей Антошин выступил перед делегатами и гостями конференции с приветственным словом
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Перед началом официальной части, Сергей Антошин выступил перед делегатами и гостями конференции с приветственным словом. В частности, он поблагодарил присутствующих за активную политическую позицию, рассказал о проделанной и предстоящей работе парторганизации. Также, Сергей Сергеевич затронул тему выборов, которые состоятся в 2019 году.

«В следующем году нам предстоит выполнить большой объем работы по выдвижению кандидатов в депутаты. Нам необходимо выдвинуть наших партийцев на все выборные вакансии региона. Более того, работа по достижению данной цели уже ведется», - отметил в своем выступлении Сергей Антошин.

Затем, руководитель фракции ЛДПР в Брянской областной Думе наградил именными грамотами самых ответственных и активных членов партии.

По итогам конференции, координатором Брянского городского отделения ЛДПР по представлению Координационного Совета областного отделения партии был избран Артем Литвинов, возглавляющий фракцию ЛДПР в Брянском районном Совете народных депутатов, а в комитет вошли три члена партии: Алексей Йешин, Ирина Лукаш и Павел Ребеко.

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