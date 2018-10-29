Восемь брянцев пойдут под суд за открытие подпольного интернет-казино
На скамье подсудимых оказались сразу восемь жителей Брянской области. Их обвиняют в незаконном открытии подпольного интернет-казино.
Как считают следователи, нелегальное казино работало с декабря 2016 года по июль 2017-го в Почепе, Жуковке и Клетне.
- В арендованных помещениях посетители якобы получали доступ в Интернет, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Но по сути клиенты клали там деньги на депозиты и получали доступ к онлайн сайтам с азартными играми. А для создания видимости легальной деятельности организаторы использовали поддельные документы.
Летом прошлого года в конторы нагрянули полицейские. Они изъяли технику и документы.
В ближайшее время суд начнет рассматривать это дело по существу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».