Восемь брянцев пойдут под суд за открытие подпольного интернет-казино

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-29T11:23:21+03:00

В арендованных помещениях посетители якобы получали доступ в Интернет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нелегальный бизнес продержался чуть больше полугода

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На скамье подсудимых оказались сразу восемь жителей Брянской области. Их обвиняют в незаконном открытии подпольного интернет-казино.

Как считают следователи, нелегальное казино работало с декабря 2016 года по июль 2017-го в Почепе, Жуковке и Клетне.

- В арендованных помещениях посетители якобы получали доступ в Интернет, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Но по сути клиенты клали там деньги на депозиты и получали доступ к онлайн сайтам с азартными играми. А для создания видимости легальной деятельности организаторы использовали поддельные документы.

Летом прошлого года в конторы нагрянули полицейские. Они изъяли технику и документы.

В ближайшее время суд начнет рассматривать это дело по существу.

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