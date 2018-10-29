Клинцовских чиновников обязали привести в порядок дороги на трех улицах

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-29T11:08:17+03:00

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Клинцовских чиновников суд обязал привести в порядок дороги на четырех улицах. Основанием для этого стали материалы прокурорской проверки.

- Во время проверки мы обнаружили многочисленные участки дорог с недостатками, а именно выбоины, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это представляет реальную угрозу безопасности дорожного движения и причинения вреда здоровью жителей города.

Поэтому прокурор обратился в суд с требованием обязать Клинцовскую городскую администрацию организовать осуществление дорожной деятельности на участках дорог – улицы Калинина, Мира, Парковой и Свердлова в соответствии с требованиями ГОСТ.

Суд иск удовлетворил, но Клинцовская городская администрация подала апелляцию. Отказываясь выполнять работы из-за недостатка финансирования для ремонта. Но областной суд отставил первоначальный вердикт без изменений.

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