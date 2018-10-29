2018-10-29T10:54:31+03:00
Общество

Сирота из Стародуба через суд добилась благоустроенной квартиры

Жилье ему должны были дать еще в 2010 году
Елена РАКОВА
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Молодой человек получил благоустроенную квартиру в Брянске.Молодой человек получил благоустроенную квартиру в Брянске.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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19-летний сирота из Стародуба восемь лет ждал положенную по закону квартиру от муниципалитета. Жилплощадь он получил от местной администрации только после вмешательства правоохранителей.

- Житель Стародуба обратился в прокуратуру с просьбой защитить его жилищные права, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Проверка показала, что заявитель в восемь лет остался без попечения родителей. У него не было своей крыши над головой, и в 2010 году его поставили на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Но, когда молодому человеку исполнилось 18 лет, квартиру парню так и не выдали. Тогда житель Стародуба пожаловался в прокуратуру. А правоохранители подали иск в суд, который обязал администрацию города обеспечить нуждающегося жилым помещением.

Молодой человек получил благоустроенную квартиру в Брянске общей площадью 33,2 квадратных метра.

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