На улице Ульянова в Брянске под колесами маршрутки погиб велосипедист

СЕГОДНЯ 09:58 2018-10-29T10:03:12+03:00

Еще один водитель двухколесного транспорта пострадал в Климовском районе

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В Брянске на улице Ульянова водитель маршрутки сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 28 октября, около восьми утра.

По предварительной информации, 51-летний водитель микроавтобуса "Форд-Транзит" ехал в сторону улицы Литейной, когда ему под колеса угодил 52-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте ДТП. По факту аварии полицейские проводят проверку, сообщают вУГИБДД по Брянской области.

Похожее ДТП произошло в этот же день в Климовском районе. 31-летний водитель за рулем "Ниссан-Альмерра" сбил 71-летнего велосипедиста. Пожилого мужчину с травмой головы и переломом затылка госпитализировали.

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