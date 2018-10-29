От чиновников потребовали убрать незаконную свалку в Севском районе
Горы мусора у села Пушкина нашли сотрудники прокуратуры
Прокурор района внес представление главе администрации села.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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От чиновников потребовали убрать незаконную свалку в Севском районе. Нарушение закона в сфере обращения с отходами нашла прокуратура во время выездной проверки.
- У села Пушкино по дороге к поселку Кудеяр образовалась гора мусора, и никто не принял мер по ее уборке, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокурор внес представление главе администрации села. Свалку потребовали убрать.
Кром этого, на чиновника завели административное дело.
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