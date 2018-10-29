СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-29T09:39:30+03:00

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От чиновников потребовали убрать незаконную свалку в Севском районе. Нарушение закона в сфере обращения с отходами нашла прокуратура во время выездной проверки.

- У села Пушкино по дороге к поселку Кудеяр образовалась гора мусора, и никто не принял мер по ее уборке, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Поэтому прокурор внес представление главе администрации села. Свалку потребовали убрать.

Кром этого, на чиновника завели административное дело.

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