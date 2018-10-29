В Злынке за нарушение границы осудили трех азербайджанцев

СЕГОДНЯ 09:23 2018-10-29T09:26:41+03:00

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В Злынковском районе трех граждан Азербайджана осудили за незаконное пересечение границы.

В апреле иностранцы попытались попасть в Россию. Для этого, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, они подделали паспорта, так как раньше их уже не пустили в нашу страну. Самолетом азербайджанцы отправились в Беларусь, а откуда на автомобиле - в Россию. Но план не удался - злоумышленников задержали на пункте пропуска Красный Камень.

Суд приговорил виновных к 10 месяцам колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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