В Злынке за нарушение границы осудили трех азербайджанцев
В Злынковском районе трех граждан Азербайджана осудили за незаконное пересечение границы.
В апреле иностранцы попытались попасть в Россию. Для этого, как рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области, они подделали паспорта, так как раньше их уже не пустили в нашу страну. Самолетом азербайджанцы отправились в Беларусь, а откуда на автомобиле - в Россию. Но план не удался - злоумышленников задержали на пункте пропуска Красный Камень.
Суд приговорил виновных к 10 месяцам колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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