2018-10-29T09:11:39+03:00
Общество

На строительство детского сада на улице Романа Брянского потратят почти 129 миллионов рублей

На сайте госзакупок стартовал аукцион
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На строительство детского сада на улице Романа Брянского из областного бюджета выделят 128,9 миллиона рублей. Аукцион на объект выставили на сайте госзакупок. По контракту работы должны завершить до 10 декабря 2019-го.

За выделенные деньги на улице Романа Брянского должно появиться трехэтажное здание. Вокруг детсада запланировано озеленение. Территорию оборудуют видеонаблюдением. Также у учреждения будет свое овощехранилище.

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