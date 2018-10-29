На строительство детского сада на улице Романа Брянского потратят почти 129 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-29T09:11:39+03:00

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На строительство детского сада на улице Романа Брянского из областного бюджета выделят 128,9 миллиона рублей. Аукцион на объект выставили на сайте госзакупок. По контракту работы должны завершить до 10 декабря 2019-го.

За выделенные деньги на улице Романа Брянского должно появиться трехэтажное здание. Вокруг детсада запланировано озеленение. Территорию оборудуют видеонаблюдением. Также у учреждения будет свое овощехранилище.

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