2018-10-29T08:55:51+03:00
Происшествия

Ночью в Карачкеве сгорела машина

В огне, к счастью, никто не пострал
Мария Дедкова
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В Карачеве в понедельник, 28 октября, на улице Урицкого загорелся припаркованный автомобиль. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.33. На место выехали две пожарные автоцистерны. Огнеборцы обнаружили , что пламенем объята вся машина. Огонь потушили за четыре минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области. В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить , что стало причиной возгорания автомобиля.

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