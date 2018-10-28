В Брянске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-28T18:30:25+03:00

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В Володарском районе Брянска нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. О взрывоопасной находке оперативному дежурному МЧС сообщили днем в воскресенье, 28 октября.

К месту вызова выехала группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра В 17.40 спасатели изъяли и обезвредили взрывоопасный предмет.

Еще один взрывоопасный предмет нашли в Злынковском районе в лесу неподалеку от деревни Павловка. Там обнаружили минометную мину калибра 50 миллиметров времен Второй мировой войны. Боеприпас также уничтожили.

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