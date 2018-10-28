На брянской трассе БМВ съехал в кювет и загорелся

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-28T15:10:24+03:00

Всего за прошедшие сутки 27 октября в Брянской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. Фото: Елена РАКОВА

Водитель не справился с управлением

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На брянской трассе легковушка БМВ 530 съехала в кювет и загорелась. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины третьего ночью в субботу, 27 октября, на 5 километре автодороги «Суземка – «М3»Украина» в Суземском районе.

По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля ехал со стороны села Негино в сторону поселка Суземка. На мокрой дороге шофер потерял сцепление, не справился с управлением и съехал в правый кювет. Там легковушка загорелась. Приехавшие по вызову пожарные потушили пламя.

У водителя автомобиля - перелом лобной и височной костей черепа. Мужчину госпитализировали в Суземскую центральную районную больницу.

Всего за прошедшие сутки 27 октября в Брянской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. В них три человека получили различные травмы.

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