2018-10-28T14:29:34+03:00
Происшествия

В Брянском районе автомобилист сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

По факту автоаварии полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянском районе автомобилист сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. О случившемся полицейские узнали из городской больницы №1, куда 81-летняя жительница Брянска обратилась за медицинской помощью.

- По словам пострадавшей, в субботу, 27 октября, около часа дня в поселке Хотылево ее сбил неизвестный автомобиль, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства этой автоаварии.

Всего за прошедшие сутки 27 октября в Брянской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. В них три человека получили различные травмы.

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