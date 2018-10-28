СЕГОДНЯ 14:29 2018-10-28T14:29:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянском районе автомобилист сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП. О случившемся полицейские узнали из городской больницы №1, куда 81-летняя жительница Брянска обратилась за медицинской помощью.

- По словам пострадавшей, в субботу, 27 октября, около часа дня в поселке Хотылево ее сбил неизвестный автомобиль, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства этой автоаварии.

Всего за прошедшие сутки 27 октября в Брянской области произошло три дорожно-транспортных происшествия. В них три человека получили различные травмы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».