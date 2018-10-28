Водитель легковушки сбил пешехода на "зебре" в Брянске

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-28T14:11:30+03:00

После осмотра и оказания помощи в городской больнице №1 пострадавшую отпустили домой, назначив лечение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Брянске водитель легковушки сбил пешехода на "зебре". Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов утра в субботу, 27 октября на улице Менжинского в Фокинском районе.

- По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля "Рено СР" ехал в сторону улицы Котовского, когда сбил 23-летнюю девушку, - уточняют в областной Госавтоинспекции. - Пострадавшая в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб левого колена, ампутацию ногтевого ложа первого пальца правой руки. После осмотра и оказания помощи в городской больнице №1 пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».