2018-10-28T14:11:30+03:00
Происшествия

Водитель легковушки сбил пешехода на "зебре" в Брянске

Пострадавшую девушку отвезли в городскую больницу №1
Елена РАКОВА
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После осмотра и оказания помощи в городской больнице №1 пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.После осмотра и оказания помощи в городской больнице №1 пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске водитель легковушки сбил пешехода на "зебре". Дорожно-транспортное происшествие случилось около десяти часов утра в субботу, 27 октября на улице Менжинского в Фокинском районе.

- По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля "Рено СР" ехал в сторону улицы Котовского, когда сбил 23-летнюю девушку, - уточняют в областной Госавтоинспекции. - Пострадавшая в этот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у девушки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб левого колена, ампутацию ногтевого ложа первого пальца правой руки. После осмотра и оказания помощи в городской больнице №1 пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

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