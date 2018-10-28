2018-10-28T12:45:22+03:00
Общество

Брянские школьники устроили на улицах города флешмоб "завестись"

Горожан призвали стать более заметными на вечерних дорогах
Елена РАКОВА
Поделиться:
Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Брянску.Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Брянску.
Изменить размер текста:

Брянские школьники устроили на улицах города флешмоб "завестись". Они использовали специальные светоотражающие жилеты и фликеры.

Таким образом ученики одной из гимназий призвали пешеходов стать более заметными на дороге. И обратить внимание к проблеме аварийности, связанной с наездом автомобилей на самые уязвимые категории участников дорожного движения – пешеходов и велосипедистов.

- Каждый год осенью с уменьшением светового дня аварий на дорогах становится все больше, - говорят в городской Госавтоинспекции. - При этом по степени тяжести вечерние и ночные аварии значительно превосходят дневные.

Во время акции полицейские напомнили жителям города о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, быть внимательными и осторожными передвигаясь по дорогам в темное время суток.

Школьники продемонстрировали эффект применения световозвращающих элементов. Они делают людей заметными на дороге и в несколько раз снижают риск наезда на пешеходов и велосипедистов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На брянской трассе БМВ съехал в кювет и загорелся
В Брянском районе автомобилист сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
Водитель легковушки сбил пешехода на "зебре" в Брянске
Брянцы стали участниками праздничного концерта к 100-летию комсомола в Кремле
В Суземском районе ночью сгорела легковушка, пострадал человек
Брянские "Динамо" обыграло футболистов из Калуги
В воскресенье воздух на Брянщине прогреется до плюс 12 градусов
В Брянске автомобилистка врезалась в маршрутку
В Погарском районе за день обнаружили сразу два боеприпаса времен Великой Отечественной войны
В Суражском кинотеатре откроется отремонтированный зал для просмотра фильмов
В Брянске под колеса легковушки попал пенсионер, который переходил дорогу по "зебре"
Роспотребнадзор нашел в Брянске молочный завод-призрак
Брянская казна заработает 3 миллиона рублей на лодках и самолетах
В Жуковке опробовали новый способ прокладки водопровода
В Клинцах к 100-летию комсомола вскрыли капсулу с посланием потомкам
В Погарском поселке Юдиново отремонтируют уникальный музей-заповедник "Палеолит"
В брянском селе Глинищево ночью сгорел киоск
33-летнего брянца задержали по подозрению в краже велосипедов
В двух районах Брянской области нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Брянске завершили ремонт трех скверов
В Брянскую область не пустили 100 килограммов винограда и яблок из Украины
В Суражском районе 17-летний парень украл золотые украшения у опекунши
В Брянске ушел из жизни следователь Владимир Болтышев