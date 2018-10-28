Брянские школьники устроили на улицах города флешмоб "завестись"
Брянские школьники устроили на улицах города флешмоб "завестись". Они использовали специальные светоотражающие жилеты и фликеры.
Таким образом ученики одной из гимназий призвали пешеходов стать более заметными на дороге. И обратить внимание к проблеме аварийности, связанной с наездом автомобилей на самые уязвимые категории участников дорожного движения – пешеходов и велосипедистов.
- Каждый год осенью с уменьшением светового дня аварий на дорогах становится все больше, - говорят в городской Госавтоинспекции. - При этом по степени тяжести вечерние и ночные аварии значительно превосходят дневные.
Во время акции полицейские напомнили жителям города о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, быть внимательными и осторожными передвигаясь по дорогам в темное время суток.
Школьники продемонстрировали эффект применения световозвращающих элементов. Они делают людей заметными на дороге и в несколько раз снижают риск наезда на пешеходов и велосипедистов.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».