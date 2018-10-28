Брянцы стали участниками праздничного концерта к 100-летию комсомола в Кремле

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-28T10:31:21+03:00

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Жители Брянской области стали участниками праздничного концерта к 100-летию комсомола, который прошел в Кремле.

Среди приглашенных - секретари разных уровней, делегаты съездов комсомола, лауреат премии Ленинского комсомола машинист локомотивного депо Брянск-II Виктор Тагай.

- Восторг и море слез, так много молодежи зрелого возраста я не видела! Изумительная энергетика, мороз по коже!, - поделилась впечатлениями замглавы Брянской городской администрации Людмила Гончарова.

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