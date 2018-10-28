Брянцы стали участниками праздничного концерта к 100-летию комсомола в Кремле
Фото: Брянская городская администрация.
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Жители Брянской области стали участниками праздничного концерта к 100-летию комсомола, который прошел в Кремле.
Среди приглашенных - секретари разных уровней, делегаты съездов комсомола, лауреат премии Ленинского комсомола машинист локомотивного депо Брянск-II Виктор Тагай.
- Восторг и море слез, так много молодежи зрелого возраста я не видела! Изумительная энергетика, мороз по коже!, - поделилась впечатлениями замглавы Брянской городской администрации Людмила Гончарова.
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