2018-10-28T10:09:05+03:00
Происшествия

В Суземском районе ночью сгорела легковушка, пострадал человек

Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брянской области.
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В суземском селе Негино ночью в воскресенье, 28 октября, загорелся легковой автомобиль. Сообщение об этом поступило дежурному МЧС в 2.35.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательных частей №17 и №25, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 2.47 пожарные прибыли к месту вызова и обнаружили, что автомобиль полностью объят пламенем.

В 2.49 распространение огня удалось остановить, а в 2.52 пламя полностью потушили. Во время пожара пострадал человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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