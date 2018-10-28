В Суземском районе ночью сгорела легковушка, пострадал человек

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-28T10:09:05+03:00

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В суземском селе Негино ночью в воскресенье, 28 октября, загорелся легковой автомобиль. Сообщение об этом поступило дежурному МЧС в 2.35.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательных частей №17 и №25, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области. - В 2.47 пожарные прибыли к месту вызова и обнаружили, что автомобиль полностью объят пламенем.

В 2.49 распространение огня удалось остановить, а в 2.52 пламя полностью потушили. Во время пожара пострадал человек. Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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