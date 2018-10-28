2018-10-28T08:57:36+03:00
Спорт

Брянские "Динамо" обыграло футболистов из Калуги

Игра закончилась со счетом 2:0
Елена РАКОВА
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Калужане так и не смогли отыграться. Итог матча 2:0 в пользу хозяев поля.Калужане так и не смогли отыграться. Итог матча 2:0 в пользу хозяев поля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянские футболисты на своем поле переиграли команду из Калуги. Игра в рамках очередного тура Первенства России по футболу прошла на стадионе "Динамо" в субботу, 27 октября.

В первом тайме хозяева поля владели инициативой. Но и калужанам часто удавалось перехватить мять и уйти в контратаки. Однако до перерыва ворота соперников так и остались не распечатанными.

Во втором игровом отрезке брянцы стали активнее прессинговать, игра стала жестче. На 71-й минуте игрок "Динамо" Артемий Укомский забил первый гол в ворота "Калуги". Игрок брянской команды нанес удар почти от центра поля. Вратарь калужан неудачно отбил его прямо перед собой. А Укомский оказался первым на добивании.

Уже через пять минут в воротах гостей оказался второй мяч. Дубль оформил Артемий Укомский.

Калужане так и не смогли отыграться. Итог матча 2:0 в пользу хозяев поля.

Следующую игру динамовцы проведут на выезде. 3 ноября они встретятся с новомосковским "Химиком".

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