2018-10-27T20:59:14+03:00
Общество

В воскресенье воздух на Брянщине прогреется до плюс 12 градусов

Синоптики прогнозируют также небольшой дождь
Елена РАКОВА
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В воскресенье, 28 октября, в Брянской области будет облачно с прояснениями. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Брянской области, местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью днем 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, а при прояснении - до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.

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