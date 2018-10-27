СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-27T16:54:15+03:00

Девушка не справилась с управлением

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В Брянске автомобилистка врезалась в маршрутку. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 12.40, в пятницу 26 октября, на улице Дзержинского в Фокинском районе.

- По предварительной информации, 21-летняя автомобилистка на ВАЗ-21124 ехала со стороны улицы Красных партизан и собиралась повернуть влево на улицу Дзержинского, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Она не справилась с управлением и столкнулась со стоящим на остановке микроавтобусом.

У автомобилистки, пострадавшей в ДТП, медики диагностировали рану губы. Девушку осмотрели в стоматологической поликлинике Фокинского района и отпустили домой, назначив лечение.

Всего за прошедшие сутки в Брянской области произошло четыре дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали четыре человека.

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