В Погарском районе за день обнаружили сразу два боеприпаса времен Великой Отечественной войны
Опасные находки уничтожили
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Брянской области.
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В Погарском районе за день обнаружили сразу два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В 13.40 дежурному МЧС сообщили, что в поле неподалеку от деревни Белевица обнаружили минометную мину калибром 82 миллиметра.
А в 15.00 спасателям сообщили, что в поле деревни Евдоколье нашли артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.
К местам обнаружения взрывоопасных предметов выехали сотрудники группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.
Спасатели изъяли мину и артснаряд и уничтожили их.
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