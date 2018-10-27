СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-27T16:38:41+03:00

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В Погарском районе за день обнаружили сразу два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В 13.40 дежурному МЧС сообщили, что в поле неподалеку от деревни Белевица обнаружили минометную мину калибром 82 миллиметра.

А в 15.00 спасателям сообщили, что в поле деревни Евдоколье нашли артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.

К местам обнаружения взрывоопасных предметов выехали сотрудники группы спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

Спасатели изъяли мину и артснаряд и уничтожили их.

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