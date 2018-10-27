СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-27T12:52:56+03:00

А в Брянском районе автомобилист сбил пешехода-нарушителя

Изменить размер текста: A A

В Брянске под колеса легковушки попал пенсионер, который переходил дорогу по "зебре". Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины одиннадцатого, утром 26 октября на улице 3-го Интернационала в Бежицком районе.

- По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля "Тойота карина" ехал со стороны улицы 22-го Съезда в сторону улицы Камозина и сбил 78-летнего пешехода, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у пенсионера ушиб лба и груди. После осмотра в городской больнице № 1 его отпустили домой, назначив лечение.

Похожая автоавария произошла ночью на улице Рославльской в Брянском районе. По предварительной информации, 51-летний водитель на автомобиле "Шевроле Лачетти" сбил 37-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пешехода отвезли в травмпункт Советского района с диагнозом: "ушиб левого коленного сустава, перелом носа". Но он отказался от медицинской помощи и сам ушел из травмпункта.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».