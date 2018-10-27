Роспотребнадзор нашел в Брянске молочный завод-призрак

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-27T12:05:34+03:00

Он не работает по адресу, указанному на упаковке

Изменить размер текста: A A

В Брянске сотрудники регионального управления Роспотребнадзора нашли молочный завод-призрак. То есть это предприятие не работает по адресу, указанному на упаковке и в декларации.

В списке предприятий-призраков ООО «Белторг» якобы работающее в Брянска, ООО «СДМ» из Орла, ООО «Волгомолоко» ТМ «Молочный гость» и ТМ «Дмитровский молочный завод» из Саратовской области и СПССК «Агропродукт» также из Саратовской области.

А с недавнего времени список пополнили ООО «Хладокомбинат» их Нижегородской области и ООО «Летний луг» из Мичуринска.

В Роспотребнадзоре просят покупателей быть особенно внимательными при выборе продукции и заключении договоров купли-продажи с этими производителями.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».