2018-10-27T12:05:34+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел в Брянске молочный завод-призрак

Он не работает по адресу, указанному на упаковке
Елена РАКОВА
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В Брянске сотрудники регионального управления Роспотребнадзора нашли молочный завод-призрак. То есть это предприятие не работает по адресу, указанному на упаковке и в декларации.

В списке предприятий-призраков ООО «Белторг» якобы работающее в Брянска, ООО «СДМ» из Орла, ООО «Волгомолоко» ТМ «Молочный гость» и ТМ «Дмитровский молочный завод» из Саратовской области и СПССК «Агропродукт» также из Саратовской области.

А с недавнего времени список пополнили ООО «Хладокомбинат» их Нижегородской области и ООО «Летний луг» из Мичуринска.

В Роспотребнадзоре просят покупателей быть особенно внимательными при выборе продукции и заключении договоров купли-продажи с этими производителями.

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