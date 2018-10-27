2018-10-27T10:56:47+03:00
Экономика

Брянская казна заработает 3 миллиона рублей на лодках и самолетах

Депутаты облдумы повысили налоговые ставки
Елена РАКОВА
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Депутаты увеличили налоговые ставки.Депутаты увеличили налоговые ставки.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бюджет Брянской области получит дополнительные три миллиона рублей. Депутаты регионального парламента приняли поправки в закон «О транспортном налоге».

Они увеличивают ставки налога на катера, моторные лодки, яхты, гидроциклы и другие водные транспортные средства. А также самолеты, вертолеты и другие воздушные суда. Поправки должны вступить в силу в следующем году, а деньги казна получит в 2020-м.

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